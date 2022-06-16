Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 16 Haziran Perşembe günü 1.829 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.017 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.849 TL.

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Altın, Fed’in beklentiler dahilinde yaptığı güçlü faiz artırımının ardından doların gerilemesine paralel olarak dün kaydettiği kazanımların ardından doların toparlanmasına bağlı olarak yönünü aşağı çevirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 gerileyerek 1,831.63 dolara indi. ABD vadeli altın işlemleri %0.8 artarak 1,833.40 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1008 TL, satış 1017 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1021 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 16 Haziran 2022 Perşembe günü 10.175 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.647 TL, satış 1.680 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.687 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.781 TL, satış 6.849 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.875 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.296 TL, satış 3.363 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.375 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.660 TL, satış 6.727 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.750 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.649, satış 6.716 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.735 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 16 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 16 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında Fed açıklamaları sonrasında beklendiği kadar oynaklık yaşanmadığını söyleyebiliriz. 75 Baz puan faiz artışı ve enflasyon ile faiz artış beklentilerinin tamamen bekle ve gör mantığı ile şekilleneceği açıklamaların ardından sınırlı da olsa ons altında ve Türk Lirası'nda değer kazanımları yaşandığını görüyoruz.

Bugün veri akışı nispeten daha sakin olmaya devam ederken ons altın ve kurda yatay fiyatlamalar görebiliriz. 1010TL altına doğru geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam ederken, 1025TL ve üzeri yükselişler kısa vadeli kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1025 ve 1032 dolar direnç; 1018 ve 1000 dolar ise destek olarak takip edilebilir.