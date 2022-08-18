Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Ağustos 2022

Altının ons fiyatı, 18 Ağustos Perşembe günü 1.763 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.017 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.852 TL.

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Altın, ABD tahvil getirilerindeki hafif gerilemesi ve Fed tutanaklarının daha hafif faiz artırımlarına işaret etmesiyle artıya geçerken doların kuvvetli performansı, altının kazanımlarını sınırladı. Spot piyasada ons başına %0.2 artıda 1,764.75 dolardan işlem gören altın dün 1,753.97 dolar ile iki haftanın dip seviyesine düşmüştü. ABD altın vadeli kontratları %0.1 primle 1,778.50 dolara çıktı. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri dün %2.9190 ile bir ayın zirvesine tırmanırken bugün hafif düşüşle %2.8731 seviyesine geriledi. ABD tahvil getirilerindeki düşüş, getirisi olmayan altının fırsat maliyetini azaltıyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.009 TL, satış 1.017 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.031 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü 10.178 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.648 TL, satış 1.681 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.704 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.783 TL, satış 6.852 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.942 TL. 90 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.296 TL, satış 3.363 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.408 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.660 TL, satış 6.727 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.816 TL. 89 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.645, satış 6.712 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.800 TL. 88 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Ağustos 2022 altın yorumları: Son günlerde dar bantta zayıf bir seyir izleyen Gram/Altın'da gevşeme eğilimi görülürken, dün %0.65 oranında değer kaybı ile 1017.09TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Teknik göstergelere baktığımızda güç kaybının sürdüğünü görüyoruz. 1000TL seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu desteğinin kırılması sonrasında geri çekilme eğilimi hızlanacaktır. Bu nedenle taşınan pozisyonlar açısından 1000TL desteğinin altında temkinli kalınmalı.