Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 2 Ağustos Cuma günü 1.704 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 998 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.717 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde tırmansa da Fed’in agresif faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisiyle üst üste üçüncü hafta da haftalık bazda kayıp elde etmeye hazırlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı % 0.11 yükselerek 1,700.10 dolar seviyesinde işlem gördü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 989 TL, satış 998 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.015 TL. Fiyatlarda 17 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 2 Eylül 2022 Cuma günü 9.977 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.615 TL, satış 1.648 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.677 TL. Fiyatlarda 29 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.650 TL, satış 6.717 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.833 TL. Fiyatlarda 116 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.231 TL, satış 3.297 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.354 TL. Fiyatlarda 57 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.529 TL, satış 6.595 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.709 TL. Fiyatlarda 114 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.514 TL, satış 6.580 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.694 TL. Fiyatlarda 114 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 2 Eylül 2022 altın yorumları: Gram altın 1000TL altında fiyatlanmaya devam ediyor. Özellikle ons altında yaşanan geri çekilme ile dün 990TL altını test etti. Kur tarafında yatay yukarı yönlü fiyatlamanın bugün de devam edeceğini düşünüyoruz. Ons altın için oynaklığın yüksek olabileceği bir gün.

ABD'de açıklanacak TDI veri seti dolar tarafında değer kazanımı yaratırsa aşağı yönlü baskı devam edebilir. Bu nedenle geri çekilmelerde 990TL altında fiyatlamalarda alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1000 ve 1050 TL direnç; 980 ve 975 TL ise destek olarak takip edilebilir.