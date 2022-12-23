Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Aralık 2022

Altının ons fiyatı, 23 Aralık Cuma günü 1.797 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.079 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.266 TL.

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Altın fiyatları düşük hacimli işlemlerde dar aralıkta seyrederken, temkinli yatırımcılar Fed’in faiz artırımlarına ilişkin tutumu üzerinde etkili olabilecek ekonomik verileri bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.14 yükselerek 1,795.62 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 yükselerek 1,801.80 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.070 TL, satış 1.079 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.075 TL. Fiyatlarda 4 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 23 Aralık 2022 Cuma günü 10.790 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.747 TL, satış 1.783 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.776 TL. Fiyatlarda 7 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.194 TL, satış 7.266 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.239 TL. Fiyatlarda 27 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.496 TL, satış 3.567 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.553 TL. Fiyatlarda 14 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.065 TL, satış 7.137 TL. Geçen hafta tam altının satış 7.107 TL. Fiyatlarda 30 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.050 TL, satış 7.121 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.091 TL. Fiyatlarda 30 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 ARALIK 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Aralık 2022 altın yorumları: Gram altın dün %1.30 değer kaybıyla 1075.03 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Teknik göstergelerinin genelinde karışık seyrin etkili olduğu görülmektedir. Gram altının ilk destek noktası olan 1070 seviyesinin üzerinde tutunma çabasının etkili olduğu ve geri çekilmelerde bu seviyeden satışların karşılandığını gözlemliyoruz. Önemli destek noktası olan 1070 seviyesinin kırılması durumunda satışlar derinleşebileceğinden temkinli olunmalıdır.

Dün 1093 direnç seviyesine kadar yükseliş gösterse de bu seviyeden satışların etkili olduğu gözlemlenmektedir. 1093 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi ve tutunması durumunda yükseliş hareketi tekrar ivme kazanabilir.