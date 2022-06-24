Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 24 Haziran Cuma günü 1.825 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.019 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.869 TL.

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Altın fiyatları bugün yatay seyretse de merkez bankalarının agresif faiz artışlarıyla altın iştahını düşüreceği endişesiyle üst üste ikinci haftayı da haftalık bazda düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra %0.1 artışla 1,823.67 dolara yükseldi. ABD vadeli altın işlemleri %0.2 gerileyerek 1,825.80 dolara indi. Altın fiyatlarının haftalık kayıpları %0.8’e yaklaştı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.011 TL, satış 1.019 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1026 TL. Fiyatlarda 7 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Haziran 2022 Cuma günü 10.199 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.652 TL, satış 1.686 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.695 TL. Fiyatlarda 9 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.800 TL, satış 6.869 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.907 TL. Fiyatlarda 38 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.304 TL, satış 3.371 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.391 TL. Fiyatlarda 20 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.675 TL, satış 6.742 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.781 TL. Fiyatlarda 39 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.661 TL, satış 6.728 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.766 TL. Fiyatlarda 38 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında çok fiyat değişikliği son dönemde yaşanmıyor. Kur son 10 gün içinde çok sınırlı yükselişler gösterse de yatay fiyatlanmaya devam ederken, ons altın zaman zaman yükseliş yaşasa da dün olduğu gibi geri çekilmelerde kalıcı olmaya devam ediyor.

Bugün her iki üründe yatay fiyatlamanın devamını bekliyoruz. 5TL yukarı ve aşağı yönlü marjlar gün içinde yakalandığında alış ve satış ile kar al işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1028 ve 1032 dolar direnç; 1011 ve 1000 dolar ise destek olarak takip edilebilir.