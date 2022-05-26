Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 26 Mayıs Perşembe günü 1.847 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 974 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.565 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, Fed’in 50’şer baz puandan daha yüksek faiz artırımına gitmeyeceğine işaret eden toplantı tutanaklarının ardından Hazine tahvil getirilerindeki yükselişler nedeniyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşerek 1,849.75 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artarak 1,848.20 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 966 TL, satış 974 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 938 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü 9.747 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.579 TL, satış 1.611 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.550 TL. 61 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.499 TL, satış 6.565 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.319 TL. 246 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.156 TL, satış 3.221 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.101 TL. 120 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.377 TL, satış 6.441 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.203 TL. 238 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.364, satış 6.428 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.190 TL. 238 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 26 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 26 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altın dün 978TL seviyesine kadar yükseldi. Kurda yükseliş geçtiğimiz haftada olduğu gibi hızla devam ederken ons altın 1860$ civarında yatay fiyatlama ile gram altına sınırlı etki vermeye başladı. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantısı gerçekleşecek. Herhangi bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Bu gelişmeden bağımsız kurda toplantıya kadar sınırlı yükseliş devamı görebiliriz.

Ons altında ise ABD büyüme verisi beklenirken yatay dar bant hareketi gerçekleşebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 990 TL seviyesi direnç, 965TL ve 955 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.