Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 27 Mayıs Cuma günü 1.857 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 978 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.587 TL.

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Altın fiyatları, doların gerilemeye devam etmesiyle yükseldi ve Fed’in para politikasını sıkılaştıracağı yönünde beklentiler hafiflerken altının art arda ikinci haftada da kazanım elde etmesine destek sağladı. Altın haftalık bazda %0.4 artıda. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,854.05 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,851.90 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 969 TL, satış 978 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 943 TL. Fiyatlarda 35 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Mayıs 2022 Cuma günü 9.785 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.584 TL, satış 1.616 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.559 TL. Fiyatlarda 57 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.521 TL, satış 6.587 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.354 TL. Fiyatlarda 233 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.169 TL, satış 3.233 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.119 TL. Fiyatlarda 114 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.403 TL, satış 6.467 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.238 TL. Fiyatlarda 229 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.390 TL, satış 6.455 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.225 TL. Fiyatlarda 230 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 27 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altın dün 977TL seviyelerine kadar yükselirken ana neden TCMB PPK toplantısı öncesinde kur üzerinde oluşan baskı ile birlikte gerçekleşen yükselişti. Toplantı sonrasında kurda yaşanan geri çekilme ile birlikte gram altın 965TL altına kadar geri çekilse de bu sabah 975TL seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Bir diğer nedeni bu fiyatlarda gram altını görmemizin ons altında da dün öğleden sonra başlayan yükselişin devam etmesi. Bugün her iki üründe yatay fiyatlama, 970TL altı geri çekilmeler alış, 980TL ve üzeri ise kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 995 dolar direnç; 965 ve 955 dolar ise destek olarak takip edilebilir.