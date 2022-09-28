Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 1.615 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 961 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.479 TL.

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Altın fiyatları, Fed yetkililerinin sıkılaştırmaya işaret eden açıklamalarının faiz oranlarının daha da yükseleceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından dolar ve ABD’nin tahvil getirilerinin birkaç yılın zirve seviyelerine tırmanmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 gerileyerek 1,624.12 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD Altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,631.60 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 953 TL, satış 961 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 983 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 28 Eylül Çarşamba günü 9.867 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.557 TL, satış 1.588 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.630 TL. 42 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.414 TL, satış 6.479 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.644 TL. 165 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.117 TL, satış 3.180 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.261 TL. 81 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.298 TL, satış 6.362 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.523 TL. 161 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.286 TL, satış 6.350 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.509 TL. 159 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Eylül 2022 altın yorumları: Gram altında kur ve ons altın dengelenmesi 960TL seviyelerinde yaşanıyor. Küresel anlamda ABD doları güç kazanmaya devam ederken kurda yükseliş devamını ons altında ise geri çekilmenin yaşanmasını izliyoruz. Bugün genel veri akışına baktığınızda çok değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Bu nedenle 960TL geri çekilmelerinde tepki yükselişleri için alışlara kısa vadeli devam edilebilir.

Kısa vadede ons altında geri çekilme sonlanmadıkça ve 1000TL psikolojik seviyesi geçilmedikçe, 975TL kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 975 ve 985 TL direnç; 955 ve 940 TL ise destek olarak takip edilebilir.