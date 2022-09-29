Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 29 Eylül Perşembe günü 1.647 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 981 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.609 TL.

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Altın fiyatları, doların ABD’de faiz artırımlarının devam edeceği yönünde beklentiler ve bozulan küresel ekonomik görünümden destek alarak yükselmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yaklaşık %2 yükselerek Mart’tan bu yana en büyük günlük kazanımı kaydetmesinin ardından bugün TSİ 0704 itibarıyla %0.3 düşerek 1,653.79 dolara geriledi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.5 düşerek 1,662.40 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 973 TL, satış 981 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 982 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Eylül 2022 Perşembe günü 9.867 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.589 TL, satış 1.622 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.624 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.543 TL, satış 6.609 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.617 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.179 TL, satış 3.244 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.248 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.425 TL, satış 6.490 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.497 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.410, satış 6.475 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.482 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Eylül 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da dün tepki hareketleri etkili oldu ve %2.18 oranında değer kazanımı ile 987.10 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Orta vadeli düşüş trend etkisini sürdürüyor. Teknik göstergelere baktığımızda kısa vadeli göstergelerde hafifi toparlanma yaşansa da şimdilik net bir güçlenme göremiyoruz. 971TL seviyesinin üzerinde yaşanabilecek tepki hareketlerinde 998 ile 1018 seviyelerini kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.