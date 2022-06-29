Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü 1.817 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 975 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.566 TL.

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Altın, gerileyen ABD Hazine tahvili getirilerinin desteğini görse de uzun süredir bulunduğu dar aralıkta işlem görmeye devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,821.57 dolara çıktı, ABD vadeli altın işlemleriyse %0.1 artışla 1,823.10 dolarda tutundu.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 967 TL, satış 975 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.025 TL. 50 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Haziran Çarşamba günü 9.758 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.579 TL, satış 1.612 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.694 TL. 82 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.501 TL, satış 6.566 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.905 TL. 339 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.3159 TL, satış 3.223 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.389 TL. 166 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.382 TL, satış 6.446 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.779 TL. 333 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.367 TL, satış 6.431 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.764 TL. 333 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında dün gün boyu yatay fiyatlamanın 970TL üzerinde bu seviyeye yakın devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle BDDK kararı sonrasında kurda oynaklığın azalması sonrasında bugün küresel risk algısında bozulma yaşanmasına rağmen ons altında yaşanan geri çekilmenin bu fiyatlamada etkili olduğu görülüyor.

Bugün kurda yatay hareketin devamını, ons altında ise yükselişlerin sınırlı kaldığı bir gün bekliyoruz. Bu nedenle 965TL seviyesi altında alışlara devam edilebilir, 980TL seviyelerine yaklaştığı fiyatlamalar kar al için takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 990 dolar direnç; 960 ve 950 dolar ise destek olarak takip edilebilir.