Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 3 Haziran Cuma günü 1.865 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 989 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.660 TL.

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Altın fiyatları, dolardaki değer kaybından destek bularak bir ayın zirvesine yükseldi. Altın haftalık bazda da art arda üçüncü hafta kazanım elde etmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,871.28 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de %0.2 artarak 1,874.50 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 980 TL, satış 989 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 969 TL. Fiyatlarda 20 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 3 Haziran 2022 Cuma günü 9.890 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.602 TL, satış 1.634 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.601 TL. Fiyatlarda 33 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.593 TL, satış 6.660 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.525 TL. Fiyatlarda 135 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.204 TL, satış 3.269 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.203 TL. Fiyatlarda 66 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.473 TL, satış 6.539 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.406 TL. Fiyatlarda 133 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.459 TL, satış 6.524 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.392 TL. Fiyatlarda 132 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 3 Haziran 2022 altın yorumları: Dün gün içinde etkili olan alımlar ile 991TL seviyesine kadar yükselen Gram/Altın günü %1.57 oranında değer kazanımı ile 988.55'den tamamladı. Günlük grafiklerde kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyelerinde olması yanı sıra saatlik grafiklerde göstergelerde görülen bozulma kar satışları açısından risk oluşturuyor. 996-1000 TL bandını ilk direnç olarak takip edeceğiz. Bu direnç bandının altında kar satışları görülebilir. 965 seviyesi ise ilk ara destek olarak takip edilebilir.