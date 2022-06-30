Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 30 Haziran Perşembe günü 1.814 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 972 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.547 TL.

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Altın bugün yatay seyretse de doların kuvvetlenmesi ve merkez bankalarının inatçı enflasyona karşı attığı agresif adımların etkisiyle 2021’in başından beri çeyreklik bazda en sert düşüşü kaydetmiş olacak. İkinci çeyrekte %6.2 gerileyen altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,817.07 dolar ile yatay seyrederken ABD vadeli altın işlemleri %0.1 artıya geçerek 1,819.70 dolara çıktı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 964 TL, satış 972 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1017 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10.718 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.574 TL, satış 1.607 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.680 TL. 73 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.481 TL, satış 6.547 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.847 TL. 300 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.148 TL, satış 3.213 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.361 TL. 148 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.363 TL, satış 6.427 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.722 TL. 295 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.348, satış 6.413 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.707 TL. 294 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 30 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında son 3 gündür kur fiyatlamasına çok benzer üssel 50 GAO. 967TL seviyesinin hemen üzerinde 970TL ana destek bölgesi olarak değerlendirilmeye devam edilebilir. Bugün kur tarafında BDDK hafta sonunda aldığı kararın etkisi ile yatay fiyatlama devam edeceğini düşünüyoruz.

Ons altında ise teknik göstergeler aşağı yönlü bir kırılma olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle 965-970Tl aralığına geri çekilmeler yaşanması durumunda alış işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 990 dolar direnç; 960 ve 950 dolar ise destek olarak takip edilebilir.