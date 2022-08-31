Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Ağustos 2022

Altının ons fiyatı, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü 1.721 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.006 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.777 TL.

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Altın, kuvvetli ABD verileri ve Fed yetkililerinin faiz artırımı yanlısı açıklamalarının yatırımcı iştahını düşürmesiyle neredeyse bir ayın dip seviyesine geriledi. Bu seviyeden işlem görmeye devam ederse altın üst üste beşinci ayda da kayıp vermiş olacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı % 0.01 yükselerek 1,724.05 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın Ağustos ayında %2.3 değer kaybetti.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 998 TL, satış 1.006 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.022 TL. 16 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 31 Ağustos Çarşamba günü 10.068 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.629 TL, satış 1.663 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.689 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.709 TL, satış 6.777 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.884 TL. 107 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.260 TL, satış 3.326 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.379 TL. 53 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.587 TL, satış 6.653 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.759 TL. 103 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.573 TL, satış 6.639 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.744 TL. 105 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 31 Ağustos 2022 altın yorumları: Gram altın ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Bugün özellikle açıklanacak özel sektör istihdam verisi ABD'de ve paritede oynaklığı artırabilir. Bu nedenle ons altın 720$ üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece 1000TL üzerinde alışları korumaya devam edilebilir.

Yeni alışlar içinde 1000TL önemle takip edilebilir. Bu seviyeye geri çekilmelerde kademeli alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1017 ve 1027 TL direnç; 1000 ve 990 TL ise destek olarak takip edilebilir.