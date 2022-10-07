Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim 2022

Altının ons fiyatı, 7 Ekim Cuma günü 1.711 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.022 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.886 TL.

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Altın, bugün açıklanacak olan ve ABD istihdam piyasasının görünümüne dair ipucu sunması beklenen işsizlik verisinin öncesinde yatay işlem görürken Mart’tan beri en büyük haftalık kazanımını elde etmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,709.63 dolarda yatay işlem gördü, fakat dolar ve Hazine tahvil getirilerinin birkaç yılın zirvesine tırmanmasıyla bu hafta %3 civarında artıda. ABD vadeli altın kontratları %0.2 artıda 1,718.20 dolardan işlem gördü. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi dün yükseldikten sonra bugün yatay seyretti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.013 TL, satış 1.022 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 990 TL. Fiyatlarda 32 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Ekim 2022 Cuma günü 10.220 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.656 TL, satış 1.690 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.636 TL. Fiyatlarda 54 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.817 TL, satış 6.886 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.668 TL. Fiyatlarda 218 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.311 TL, satış 3.379 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.273 TL. Fiyatlarda 106 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.689 TL, satış 6.756 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.547 TL. Fiyatlarda 209 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.672 TL, satış 6.739 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.532 TL. Fiyatlarda 207 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Ekim 2022 altın yorumları: Gram altın ons altında geri çekilmeler olmasına rağmen 1015TL altında kalıcılık göstermiyor. Kur tarafında aşağı hareketlerin sınırlı kalması ve yukarı yönlü beklentilerin devam etmesi en azından aşağı yönlü fiyatlamalarda kalıcılık sağlanmamasına neden oluyor.

Bugünün en önemli verisi ABD TDI veri seti olacaktır. Verinin güçlü gelmesi ons altında geri çekilmelere neden olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1035 ve 1040 TL direnç; 1.015 ve 1.010 TL ise destek olarak takip edilebilir.