Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 8 Eylül Perşembe günü 1.719 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.007 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.783 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın, dün ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisini pekiştirmesi ve dolaylı olarak dolar ile Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.36 gerileyerek 1,696.90 dolar seviyesinde işlem gördü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 999 TL, satış 1.007 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 992 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Eylül 2022 Perşembe günü 10.079 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.632 TL, satış 1.665 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.640 TL. 25 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.715 TL, satış 6.783 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.682 TL. 101 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.264 TL, satış 3.330 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.280 TL. 50 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.594 TL, satış 6.661 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.561 TL. 100 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.580, satış 6.646 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.546 TL. 100 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Eylül 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da dün trend desteğinin üzerinde tepki hareketleri etkili oldu ve gün %1.03 oranında değer kazanımı ile 1007.57 seviyesinden tamamlandı. Kısa vadeli göstergelerde toparlanma yaşanırken, 990-988 destek bandı kısa vadeli hareketlerde önemli destek konumunda. 988TL desteğinin üzerinde tepki denemelerinin devamı beklenebilir ve yükseliş hareketlerinde 1018 ve 1042 seviyeleri ilk dirençler olarak takip edilebilir. 988 seviyesinin kırılması durumunda ise 950 ve 942 seviyelerini kısa vadeli alt destekler olarak verebiliriz.