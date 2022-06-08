Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 1.833 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1015 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.843 TL.

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Altın, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle gerilerken yatırımcılar faizlerin seyri hakkında yön bulmak için Cuma açıklanacak ABD enflasyon verilerini izleyecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşerek 1,848.75 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1007 TL, satış 1015 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 973 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Haziran Çarşamba günü 10.161 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.645 TL, satış 1.679 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.609 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.775 TL, satış 6.843 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.569 TL. 274 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.292 TL, satış 3.359 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.218 TL. 141 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.651 TL, satış 6.718 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.436 TL. 282 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.636 TL, satış 6.703 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.421 TL. 282 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında çok net bir şekilde ons altında yatay fiyatlamanın devam ettiği ve özellikle pozisyonlanmada değişimlerin sınırlı kaldığı bir zaman aralığında kurda yaşanan yükseliş hareketinin etkili olmaya devam ettiği. Kurda yaşanan yükseliş ile birlikte 1000Tl seviyesinin test edilerek bu seviye civarında bu sabah işlemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Kurda yükselişin devam edeceğini, ons altında ise yatay bir gün beklentimiz ile 995TL geri çekilmeleri alış 1010TL seviyelerine yükselişin kısa vadeli kar al olarak düşünülebileceğini söyleyebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1010 ve 1020 dolar direnç; 990 ve 980 dolar ise destek olarak takip edilebilir.