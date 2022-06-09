Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 9 Haziran Perşembe günü 1.849 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1024 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.896 TL.

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Altın fiyatları, yüksek enflasyonla mücadele eden Fed’in faiz artırımlarına ilişkin takvim üzerinde etkili olabileceği düşünülen ABD işsizlik ve enflasyon verileri öncesinde tahvil getirilerindeki yükselişler nedeniyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1,853.24 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,854.70 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1015 TL, satış 1024 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 988 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 9 Haziran 2022 Perşembe günü 10.245 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.659 TL, satış 1.693 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.634 TL. 59 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.827 TL, satış 6.896 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.657 TL. 239 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.317 TL, satış 3.384 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.268 TL. 116 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.701 TL, satış 6.769 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.536 TL. 233 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.685, satış 6.752 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.521 TL. 231 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 9 Haziran 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da yükseliş hareketi güç kazanırken, dün %2.38 oranında değer kazanımı ile 1021.31 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Son günlerde etkili olan yükseliş hareketinin ivme kazandığını görülüyor. 1040 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde yaşanacak hareketlerde ise tarihi zirve olan 1058 seviyesine kadar hareketin devamı beklenilebilir.