Altın fiyatları doların gerilemesinden destek bularak yükseldi

Altın fiyatları dolardaki düşüşten ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 100 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik endişelerin azalmasından güç bularak yükseldi.

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Altın fiyatları dolardaki düşüşten ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 100 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik endişelerin azalmasından güç bularak yükseldi.

Spot altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta neredeyse son bir yılın en düşük seviyesini gördükten sonra bugün TSİ 12.26 itibarıyla yüzde 0.8 yükselerek 1,720.81 doları gördü.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0.8 yükselerek 1,717.40 dolar seviyesinden işlem gördü.

İLGİ AZALDI

Dolar endeksi yüzde 0.3 düşüş kaydederek son 20 yılın en yüksek seviyesinden gerilerken, dolar ile fiyatlandırılan altın başka para birimleri ile işlem yapan yatırımcılar için daha ucuz hale gelmiş oldu.

Fed’in enflasyonla mücadele için agresif politika izlemesi altının güvenli liman görünümüne zarar verirken faizlerdeki artış faiz getirisi yaratmayan altına olan ilginin azalmasına neden oldu.

Spot gümüş yüzde 1.3 yükselerek ons başına 18.94 dolara, platin yüzde 1.6 yükselerek 863.71 dolara, paladyum yüzde 3.3 artışla 1,888.70 dolara çıktı. (REUTERS)

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