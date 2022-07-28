Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaların ardından başlayan artış sürerken gram altın 1000 TL'yi aştı. Uzmanlar altının bu hafta pozitif bölgede kalacağını tahmin ediyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin yorumlarının beklenenden daha az şahin bulunmasıyla yükseldi.

Spot altın ons başına bugün yüzde 0,7’nin üzerinde yükselişe 1750 dolara yaklaştı.

ABD’de bugün büyüme verilerinin açıklanmasının ardından da altın fiyatları yükseldi. ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte de küçülmesi ve resesyona girmesi, Fed’in enflasyonla mücadelede elini zorlaştıracağı için altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

FAİZ KARARIYLA DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN ARTTI

Altınla ters yönlü hareket eden dolar bugün değer kaybetti.

Fed dün politika faizini 75 baz puan artırarak faizleri yüzde 1,50-1,75 seviyesinden yüzde 2,25-2,50 seviyesine çekmişti. Piyasaların beklentisi de 75 baz puanlık artış düzeyindeydi.

Fed Başkanı Powell dün düzenlenen basın toplantısında enflasyonu kontrol altına alma hedefinde kararlı olduğunun sinyalini vermişti. Bir sonraki faiz artırımının boyutuna dair beklentilerini de açıklayan Powell, ‘bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmanın uygun olacağını' dile getirmişti.

Fed’in faiz artışları, doların faiz getirisinin artması nedeniyle altın fiyatlarını baskılıyordu. Ancak Powell’ın ‘faiz artışlarını bir noktada yavaşlatma’ açıklamasının piyasa tarafından satın alınmasıyla birlikte doların değeri düşerken petrol, altın gibi emtialar yükseldi.

Konu ile ilgili Reuters'a konuşan ED&F Man Group'un mali hizmetler bölümünde analist olan Edward Meir, “Powell, faizin durumunu gözden geçirmek için kapıyı hafifçe açık bıraktı ve tünelin sonuna, gelecek yıl da artan oranlar görmeyeceğimize dair bir tür ışık yaktı” ifadelerini kullandı.

‘1780-1800 DOLAR ARASINDA DİRENÇ TEST EDEBİLİR'

Meir, “Bu hamle dolarda ve ABD getirilerinde düşüşe neden olarak altında tanık olduğumuz hareketliliği beraberinde getirdi. Daha yakın vadede altın fiyatlarının daha çok yükselerek gelecek ay 1780 dolar ila 1800 dolar arasında direnç test etme şansının yüksek olması bekleniyor” diye ekledi.

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities'in analistleriyse, kısa vadede enflasyonun herhangi biçimde soluklanmaya olanak tanımayacağını düşündüklerini belirtti. Analistler, “Fed yetkililerinin defalarca altını çizdiği gibi politika yapıcılar devam eden sıkılaştırma sürecini duraklatmadan önce enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arıyor. Tahminimiz doğru çıkarsa bu en erken 4. çeyreğin sonunda 2023'ün başında gerçekleşebilir” dedi.

‘ALTIN BU HAFTA POZİTİF BÖLGEDE KALACAK'

The Economic Times'ın haberine göre Hindistan merkezli Share India'nın araştırma biriminin başkanı Ravi Singh, altın fiyatlarının bu hafta pozitif bölgede kalacağını tahmin ettiğini söyledi.

India Express'in bildirdiğine göreyse HDCF Securities'in kıdemli analistlerinden Tapan Patel, Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz artırmasından sonra altının ralli yaptığını ve dolar endeksindeki keskin düşüşün sarı metaldeki alımları desteklediğini ifade etti.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte öğleden sonra ons altın 1748 doları görürken gram altın dolar/TL’nin 17,92 seviyesinde hareket etmesinin de etkisiyle 1008 TL’ye kadar yükseldi.

Cumhuriyet altını 6 bin 528 TL alış ve 6 bin 632 TL satış fiyatıyla işlem görürken çeyrek altın ise 1637 TL alış ve 1664 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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