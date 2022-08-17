Altın fiyatları kritik açıklama öncesi düşüşte

Altın fiyatları bugün yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin son toplantısının tutanakları öncesinde düşüşe geçti.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde güçlenen dolara paralel olarak düşüşünü sürdürürken yatırımcılar toplantı tutanaklarını yakından izleyerek yetkililerin önümüzdeki dönemler için neler planladıklarının ipuçlarını arayacak.

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen enflasyon verisinin beklentinin altında kalması ve Fed’in sert sıkılaşma hamlelerinin devam edeceğine yönelik beklentilerin düşmesi altın fiyatlarını desteklemişti.

GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILADI

Bu hafta başında ise Çin’den ekonomik veriler ülkede ekonomik toparlanmanın yavaş olabileceği endişelerini artırırken bu endişe tekrar doları güçlendirerek altını baskıladı.

Öte yandan altın piyasasında resesyon tartışmaları da bu hafta yatırımcılar tarafından yakından izlenmeyi sürdürdü. Uzmanlar resesyon ve buna bağlı risklerin altının güvenli liman özelliği artıracak gelişmeler olabileceği görüşünde.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER ETKİLİ

Yapı Kredi Private Banking Günlük Bülten’inde konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar şu ifadelere yer verdi:

“Son 1 aylık periyotta 1700 dolar seviyesinden 1800 dolar seviyesine erişen ons altın geri çekilme kaydediyor. Burada enflasyon baskısının biraz olsun azalması, Tayvan gerginliği katkı sağladı. Son günlerde ise gerginlik geri plana itildi, dolar sınırlı primleniyor”

‘RESESYON ALTINI DESTEKLER’

Bültende resesyon tartışmaları ile ilgili, “Ana resimde resesyon tartışmaları yer alıyor. Zira yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları buna yol açıyor. Resesyon konusu gündemde kalmayı sürdürebilir” değerlendirmeleri yer aldı.

Uzmanlar bu durumda kıymetli madenler için lehte fiyatlama ihtimalinden söz edilebileceğini belirterek, “Ancak resesyonun biraz ciddi ve hızlı bir şekilde cereyan etmesi söz konusu ihtimali sağlayabilir” dedi.

‘TALEBİN GÜÇLÜ SEYRETMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR’

Tacirler Yatırım Günlük Bülten’de ise konu ile ilgili, “Piyasalarda resesyon endişeleri devam ederken, risk algısının zayıfladığı ve güvenli liman talebinin de arttığı takip ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Bültende ayrıca, “Bu piyasa dinamiği içerisinde de ons altına yönelik talebin de görece güçlü seyretmesi söz konusu olabilir” değerlendirmelerinde bulunuldu.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte spot piyasada altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1768 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı, akşamüstü saatlerinde yüzde 0,2 altında 1021 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1680 lira, Cumhuriyet altını da 6702 liradan işlem gördü.

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