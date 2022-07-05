Altın fiyatları kritik eşikte

Altın fiyatları, yarınki Fed tutanakları öncesi güçlenen dolar karşısında gerilerken kritik eşik olan 1800 doların hemen üstünde bulunuyor. Altının kritik eşiğin altına inip inmeyeceği merak konusu.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları küresel piyasada güçlü dolar nedeniyle düşerken Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle gram altın yükseldi.

Yatırımcıların çarşamba günü yayımlanacak Fed tutanaklarında şahin tonu devam ettireceğine ilişkin endişeler doları ve ABD getirilerini yükseltti. ABD dolarının ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi altındaki değer kaybında etkili oldu.

ABD doları, euro ve yen gibi para birimleri karşısında artarken 10 yıl vadeli Hazine tahvili getirileri de hızlı yükseldi. 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirileri geçtiğimiz cuma günü Mayıs’tan beri en düşük seviyesine gelse de bugün kayıplarını telafi etti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi ise yüzde 1 artışla 106 seviyesinin üzerine çıktı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları da yatırımcıların merkez bankalarından bekledikleri faiz artırımları ve yüksek enflasyona dair beklentilerin sürmesiyle düşmeye devam etti. Altın, resesyon gibi ekonomik krizlerde yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri bir yatırım aracı olsa da herhangi bir getirisi olmadığı için güçlü dolar karşısında zayıflıyor.

Uzmanlar ekonomide artan risklerin ve ekonomik durgunluk endişesinin bir süredir altını 1800 dolar seviyesinin üzerinde tuttuğunu belirtse de merkez bankalarının enflasyonla mücadele konusunda verdiği faiz artışı mesajları değerli metali aşağı yönlü baskılamaya başladı.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Gedik Yatırım Forex Günlük Bülteni’nde altın yatırımcılarının yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarına odaklandığı belirterek değerli metalin karışık seyrettiği belirtildi. Bültende şu ifadelere yer verildi:

“Fed'in agresifleşme beklentisi ve ABD'de resesyon ihtimali, ons altında kararsızlığa yol açıyor. Bu hafta ABD'de istihdam haftası olması sebebiyle ons altın temkinli. Yarın ise Fed'in haziran ayı toplantısının tutanakları takip edilecek.”

Ons altın için yarın ve cuma gününün daha önemli gözüktüğünü belirten Gedik Yatırım ekonomistleri, “Ons altında 1813 dolar – 1818 dolar – 1823 dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Buna karşın, 1802 dolar – 1798 dolar – 1792 dolar destek noktaları olarak bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

DEĞERLİ METAL PİYASASINDA SON DURUM

Altının spot piyasada ons başına fiyatı öğleden sonraki saatlerde 1800 dolarlık kritik seviyenin hemen üzerinde seyretmeye devam etti. Spot piyasada altın ons başına yüzde 0,4 değer kaybıyla 1801 dolardan işlem görürken altın vadeli işlemleri de aynı değerden fiyatlandı.

Gümüş, paladyum, platinyum gibi metallerde de düşüş görüldü. Gümüş ons başına yüzde 0,8 değer kaybıyla 19,8 dolardan işlem gördü. Platinyum yüzde 1,31 düşüşle 877,7 dolardan, paladyum yüzde 0,3 düşüşle 1947 dolardan işlem gördü.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın, Dolar/TL’nin tekrar 17 sınırına gelmesiyle birlikte öğleden sonra yüzde 0,60 artışla 983 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 1612 TL alış ve 1626 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 6 bin 436 TL alış ve 6 bin 481 TL satış fiyatıyla seyretti.

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