Altın fiyatları kritik veri öncesi toparlandı

Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesinde doların ve ABD Hazine getirilerinin zayıflamasıyla üç ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

Sozcu.com.tr

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Dolardaki yükselişin devam etmesiyle dün üç ayın dip seviyesine gerileyen altın fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesinde bu seviyesinden kısmen yükseldi.

Altın yatırımcıları, bugün 15.30’da açıklanacak ABD tüketici enflasyonuna odaklanırken enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde bulunması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışını hızlandırması doları ve ABD hazine tahvillerini yükseltti.

Son toplantısında 50 baz puan faiz artıran Fed’in tek seferde 75 baz puanlık bir faiz artırıma hazırlandığı iddiaları, ABD’nin Hazine tahvillerinin getirilerine ve dolara destek sağladı. Bununla birlikte dolar, diğer başlıca para birimleri karşısında 20 yılın zirve seviyesinin yakınlarında seyretmeye devam etti.

Bu beklentilerle birlikte dün ons altın fiyatları 1832 dolar seviyelerine kadar gerileyerek son 3 ayın dip seviyelerini görse de bugün kritik veri öncesinde kısmen toparlandı.

ENFLASYON, ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK

Bugünkü ABD enflasyon verilerinin Fed faizleri konusunda ipucu vermesi bekleniyor.

Yüzde 8,5 seviyelerinde bulunan enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde Fed’in politikasını hızlandıracağına ilişkin endişeler doları desteklemeye devam edebilir. Enflasyonun beklenenden düşük çıkması halinde ise altının üzerindeki baskının hafiflemesi bekleniyor.

UZMANLAR NE BEKLİYOR?

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan finans sitesi DailyFX’in döviz stratejisti Ilya Spivak, altının 1830 dolar civarında kritik fiyat desteğinde oturduğunu ve enflasyon beklenenden daha yumuşak gelmesi halinde fiyatların sıçrayabileceğini söyledi.

Spivak, enflasyonun aynı çizgide veya biraz daha yüksek gelmesi halinde altının 1800 dolar seviyesini kırabileceği ve muhtemelen bir sonraki büyük test olan 1680 dolara doğru gerileyebileceğini belirtti.

Varlık yönetimi şirketi SPI Asset Management’ın yönetici ortağı Stephen Innes ise, “Enflasyondan korunma aracı olarak kullanılan altın yatırımcılarının sorunu, Fed’in her ne pahasına olursa olsun enflasyon yangınını söndürmek için oranları yükseltmesi” dedi.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Doların yüksek seviyelerde olsa da hafiflemesi altın talebini yeniden canlandırdı. Spot altın, 11 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra, ons başına yüzde 0,8 yükseldi ve 1852 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1851 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı’daki altın fiyatları, ons altın fiyatlarının yanında dolar/TL’deki yükselişle birlikte de fiyatlandı. Gram altın 911 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 1508 TL alış ve 1524 satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 6 bin 159 TL alış ve 6 bin 252 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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