Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim 2022
Altının ons fiyatı, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü 1.685 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.006 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.770 TL.
Altın fiyatları, Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisinin yatırımcıların gözünde kesinleşmesiyle bir önceki seansta %1 geriledikten sonra bugün de ekside işlem gördü. Spot piyasada altının ons fiyatı %0.1 düşüşle 1,693.19 dolara inerken ABD vadeli altın fiyatları %0.4 düşüşle 1,703.4 dolara geriledi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 997 TL, satış 1.006 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.013 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü 10.060 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.629 TL, satış 1.662 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.674 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 6.702, satış 6.770 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.823. 53 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 3.257 TL, satış 3.323 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.349 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 6.581 TL, satış 6.647 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.699 TL. 52 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 6.564, satış 6.631 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.684 TL. 53 düşüş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 10 EKİM 2022
Ekonomi uzmanlarının 10 Ekim 2022 altın yorumları: Geçtiğimiz hafta 1042 TL direncine yaklaşılması sonrasında gelen kar satışlarının devam ettiğini görülürken, Gram/Altın Cuma gününü %1.05 değer kaybı ile 1012.13 Tl seviyesinden kapattı. Yaşanan satışlar sonrasında kısa vadeli göstergeleri güç kaybeden Gram Altın'da 994 TL seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. 50 günlük ortalamanın (üssel) geçtiği yer olan bu desteğe yaklaşan hareket sonrasında tepki denemeleri görebiliriz. Ancak 984 TL desteğinin kırılması durumunda geri çekilme eğiliminin hızlandığını görebiliriz.