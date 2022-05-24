Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 24 Mayıs 2022 Salı günü 1.856 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 958 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.460 TL.

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Altın fiyatları, doların dünkü seansta hafif gerilemesinin ardından toparlanarak altın talebinin azalmasına neden olmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,865.29 ile 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün %0.2 düşüşle 1,850.40 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri 1,848.20 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 949 TL, satış 958 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 926 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Mayıs 2022 Salı günü 9.580 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.552 TL, satış 1.584 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.531 TL. 53 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.395, satış 6.460 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.239. 221 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.108 TL, satış 3.171 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.062 TL. 109 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.279 TL, satış 6.343 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.125 TL. 218 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.265, satış 6.329 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.112 TL. 217 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altın dün kur tarafında olası enflasyon korumalı ürün açıklaması beklentisi ile oluşan aşağı yönlü hareket ile birlikte, ons altında geri çekilme ile 935TL seviyesi test edilmesine rağmen, gün sonu ve bu sabah beklentilerin gerçekleşmemesi ile yükseliş devam ediyor. Dün 955TL seviyesi gün yükseği olarak karşımıza çıkarken 950TL üzerinde kalıcılığın devamını bekliyoruz.

Kurda ve ons altında gün içi geri çekilmeler sınırlı kalacağından 945TL ve altı alış için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 955 ve 960 TL seviyesi direnç, 945 TL ve 932 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.