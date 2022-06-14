Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 14 Haziran 2022 Salı günü 1.830 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.012 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.816 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve Hazine tahvil getirilerinin dünkü yükselişin ardından bugün yatay seyretmesine paralel olarak dört haftanın dip seviyesinden yükselişe geçti. Fed’in para politikası sıkılaştıracağı beklentileri kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı günün erken saatlerinde 19 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,810.90 dolara geriledikten sonra %0.3 değerlenerek 1,824.21 dolara çıktı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1004 TL, satış 1012 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 998 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Haziran 2022 Salı günü 10.127 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.639 TL, satış 1.672 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.649 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.748, satış 6.816 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.719. 97 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.278 TL, satış 3.345 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.298 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.631 TL, satış 6.698 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.597 TL. 101 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.612, satış 6.678 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.582 TL. 96 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 Haziran 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında dün 1041TL test edildikten sonra kur tarafında oynaklığın sınırlı kalması ile birlikte ons altına gelen satış baskısı sonrası tekrar 1000TL seviyelerine geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün varlık fiyatlarında sert geri çekilme sonrasında ons altında aşağı yönlü baskının sürmesini bekleyebiliriz.

Kur tarafında ise geri çekilmeler sınırlı olmaya devam edecektir. Bu nedenle 1000TL ve altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1025 ve 1032 dolar direnç; 1000 ve 995 dolar ise destek olarak takip edilebilir.