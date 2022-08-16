Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Ağustos 2022

Altının ons fiyatı, 16 Ağustos 2022 Salı günü 1.777 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.026 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.906 TL.

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Altın fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşten destek görerek yükseldi, fakat doların güçlenmesi ve Fed’in faiz artırımlarına yönelik endişeler kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 primle 1,781.40 dolara yükseldi. ABD vadeli altın kontratları %0.1 düşerek 1,796.70 dolardan işlem gördü. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri üst üste üçüncü gün gerileyerek %2.7788’e indi. Tahvil getirilerinin düşmesi, getirisi olmayan altına yatırım yapmanın fırsat maliyetini düşürdü.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1017 TL, satış 1026 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1032 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 16 Ağustos 2022 Salı günü 10.267 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.661 TL, satış 1.695 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.702 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.837, satış 6.906 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.953. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.321 TL, satış 3.389 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.413 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.746 TL, satış 6.815 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.727 TL. 88 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.693, satış 6.760 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.811 TL. 51 düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 16 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 16 Ağustos 2022 altın yorumları: Gram altın son 15 günde ons altın ile yaşadığı yükseliş sonrasında ons altının ABD dolarında yaşanan güçlenme ile birlikte aşağı yönlü fiyatlanması ile geri çekilmeye devam ediyor. 1020-1040TL fiyat aralığında fiyatların devam ettiğini görüyoruz, bu durumda alt banda yaklaştıkça alış işlemlerine devam edilebilir.

Kur tarafında TCMB PPK toplantısı öncesinde geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1040 ve 1055 dolar direnç; 1020 ve 1000 dolar ise destek olarak takip edilebilir.