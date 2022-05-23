Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü 1.853 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 946 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.368 TL.

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Altın fiyatları, gerileyen doların altına destek sağlamasıyla bir haftadan uzun sürenin zirve seviyesini gördü, ancak ABD’nin Hazine tahvil getirilerindeki yükselişler kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 1,853.55 dolar ile 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından %0.2 artarak 1,848.96 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artarak 1,847.90 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 938 TL, satış 946. Geçen hafta gram altının satış değeri 911 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü 9.467 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.532 TL, satış 1.563 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.506 TL. 57 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.304 TL, satış 6.368 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.139 TL. 229 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.064 TL, satış 3.127 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.013 TL. 114 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.193 TL, satış 6.255 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.027 TL. 228 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.178 TL, satış 6.240 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.014 TL. 226 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Mayıs 2022 altın yorumları: Jeopolitik riskler gölgesinde ons altının yükselişi gram altını da yukarı yönlü etkilemiştir. Savaş yönlü gidişat halen önemini korumaktadır. Sabah saatlerinde gram altın 944 TL seviyelerini görmektedir.

Altın gram cinsi, günü 0.43% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 948.00 ve 957.00'de, destek seviyeleri ise 940.00 ve 931.00'de bulunmaktadır.