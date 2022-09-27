Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 27 Eylül 2022 Salı günü 1.637 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 972 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.552 TL.

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Altın fiyatları doların hafif gerilemesiyle yükseldi, ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırmaya devam edeceği yönünde beklentiler nedeniyle iki buçuk yılın dip seviyesi yakınlarında seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,620.20 dolar ile Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından %0.4 artarak 1,628.78 dolara yükseldi. ABD’nin altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,636.30 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 964 TL, satış 972 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 980 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Eylül 2022 Salı günü 9.867 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.575 TL, satış 1.607 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.619 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.486, satış 6.552 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.599. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.152 TL, satış 3.216 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.239 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.369 TL, satış 6.433 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.479 TL. 46 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.355, satış 6.419 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.464 TL. 45 düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 27 Eylül 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da güç kaybı sürerken, dün %1.201 oranında değer kaybı ile 963.04 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Kısa vadeli düşüş trendi etkisini sürdürüyor. 971TL seviyesinin altına sarkan Gram Altın'da sabah saatlerinde bu seviyenin üzerinde hareketler görüyoruz. 971Tl seviyesinin üzerinde alınmaması gevşeme eğilimi artıracaktır. Bu nedenle bugün yaşanacak kapanışı önemli buluyoruz. 950 ve 942 bandı ise alt destekler olarak takip edilebilir.