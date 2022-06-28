Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 28 Haziran 2022 Salı günü 1.827 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 976 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.579 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın, yatırımcıların risk iştahını artırıcı bir gelişme olmayan seansta yönsüz bir seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,824.51 dolar ile yatay işlem görürken ABD vadeli altın işlemleri 1,824.50 dolarda seyretti. İngiltere, ABD, Japonya ve Kanada, dün G7 zirvesinde Rusya’dan altın ithalatını durdurmayı teklif etmiş, altın fiyatlarını da geçici olarak yükselmişti. Ancak Rusya’nın Batı ülkelerine altın ihracatı zaten neredeyse durmuş olduğundan böyle bir yasağın şu anda piyasalara etkisi olmayacağı tahmin ediliyor.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 968 TL, satış 976 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1024 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 28 Haziran 2022 Salı günü 9.770 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.582 TL, satış 1.614 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.692 TL. 78 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.513, satış 6.579 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.896. 317 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.165 TL, satış 3.230 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.385 TL. 155 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.393 TL, satış 6.458 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.770 TL. 312 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.381, satış 6.446 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.755 TL. 309 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Haziran 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da Cuma günü etkili olan gevşeme eğiliminin dünde etkili olduğu görüldü ve %2.22 oranında değer kaybı ile 970.05TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Son 2 işlem gününde etkili olan satışların orta vadeli trend desteğinin üzerinde karşılandığını görüyoruz. 950TL seviyesi ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Trend desteği konumunda olan bu seviyenin üzerinde tepki hareketleri görebiliriz.