Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 5 Temmuz 2022 Salı günü 1.807 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 982 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.608 TL.

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Altın, yatırımcıların merkez bankalarından bekledikleri faiz artırımları ve enflasyona dair beklentilerin hafiflemesiyle bugün yatay seyretti. Altın, resesyon gibi ekonomik krizlerde yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri bir yatırım aracı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,809.45 dolarla yatay seyrederken ABD vadeli altın işlemleri %0.5 artışla 1,809.90 dolardan işlem gördü.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 973 TL, satış 982 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 974 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 5 Temmuz 2022 Salı günü 9.819 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.589 TL, satış 1.622 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.610 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.542, satış 6.608 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.560. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.178 TL, satış 3.243 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.220 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.427 TL, satış 6.492 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.440 TL. 52 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.414, satış 6.478 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.426 TL. 52TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Temmuz 2022 altın yorumları: Gram altında dolar/TL tarafında sınırlı yükseliş olsa da ons altın tarafındaki zayıf görünüm yukarı yönlü fiyat hareketlerini sınırlıyor. Dün gram altında en yüksek 980 TL seviyesine kadar yükseliş görülse de kalıcılık sağlanamadı. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Kurda sınırlı yükseliş beklentisinin devam etmesi nedeni ile 970TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 1000 dolar direnç; 975 ve 965 dolar ise destek olarak takip edilebilir.