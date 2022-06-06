Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü 1.854 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 987 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.648 TL.

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Altın fiyatları, ABD’nin Hazine tahvili getirilerinde görülen hafif gerilemeden destek bularak yükseldi, ancak başlıca merkez bankalarının para politikalarını hızla sıkılaştıracağı beklentileri altın piyasasında kırılganlık yaratmaya devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,853.43 dolara yükseldi. Altın vadeli işlemleri %0.3 artarak 1,856.20 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 978 TL, satış 987. Geçen hafta gram altının satış değeri 977 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü 9.874 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.598 TL, satış 1.631 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.615 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.581 TL, satış 6.648 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.584 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.197 TL, satış 3.262 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.231 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.460 TL, satış 6.525 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.463 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.446 TL, satış 6.511 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.449 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 6 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 6 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde 975TL altına doğru geri çekilmeler olsa da ons altında ve kurda yatay hareketler bu hafta başında da devam ediyor. Bugün küresel anlamda veri akışının sınırlı olması özellikle ons altın ve kur tarafında yatay fiyatlamanın devamına neden olabilir.

Bu nedenle 10TL gün içi işlem aralığı özel bir haber olmadıktan sonra takip edilebilir. 975TL seviyelerine geri çekilmeler alış fırsatı yaratmaya devam ederken, yükselişlerde 990TL kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 995 ve 1000 dolar direnç; 980 ve 970 dolar ise destek olarak takip edilebilir.