Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 7 Haziran 2022 Salı günü 1.845 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 992 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.685 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların merkez bankalarının sıkı para politikalarını koruyarak faiz oranlarını yüksek tutacağı beklentisiyle bir haftanın dip seviyelerini gördü. Yatırımcıların sıkı para politikası beklentileri ABD Hazine tahvil getirilerini yükseltirken doları da destekledi. Spot altının ons fiyatı günün erken saatlerinde 1,836.10 dolara düşse de kayıplarını telafi ederek 1,840.16 dolar ile düne göre yatay işlem gördü. ABD vadeli altın işlemleri de %0.1 zayıflayarak 1,842.3 dolardan işlem gördü.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 984 TL, satış 992 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 969 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Haziran 2022 Salı günü 9.928 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.607 TL, satış 1.640 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.602 TL. 38 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.618, satış 6.685 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.530. 155 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.215 TL, satış 3.281 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.205 TL. 76 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.495 TL, satış 6.561 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.411 TL. 150 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.478, satış 6.543 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.396 TL. 147 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 Haziran 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Haziran 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da haftanın ilk işlem günü dalgalı bir seyir izlenirken, %0.48 oranında değer kazanımı ile 981.48 seviyesinden kapanış gün tamamlandı. Günlük grafiklerde kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyelerinde olması kar satışları açısından risk oluşturuyor. 996-1000 TL bandını ilk direnç olarak takip edeceğiz. Bu direnç bandının altında kar satışları görülebilir. 965 seviyesi ise ilk ara destek olarak takip edilebilir. Bu desteğinin kırılması ise bozulmayı artıracaktır.