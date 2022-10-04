Altın fiyatları son 3 haftanın, gümüş fiyatları son 3 ayın zirvesinde

Altın ve gümüş fiyatları, ABD Hazine tahvillerindeki düşüşün ve jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle yükseldi. Gümüş fiyatları dün yüzde 9'a yakın artarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Hazine tahvillerindeki düşüşün faiz artırımına giden başlıca merkez bankalarının baskısını dengelemesiyle üç haftanın zirvesine yükseldi. Gümüş fiyatları ise dün yüzde 9’a yakın artarken son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

İki haftalık aradan sonra geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan ons altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte dolar endeksindeki güç kaybı etkili oldu. Tahvil faizlerinin küresel anlamda geri çekilmesi ile gerçekleşen hızlı yükseliş altın fiyatlarını destekledi.

Öte yandan gümüş de talebin artmasıyla birlikte altı haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Gümüş fiyatı dün neredeyse yüzde 9 arttı. Uzmanlar gümüşteki yükselişte güvenli liman endişesi ile birlikte ABD’deki zayıf imalat faaliyeti verilerinin etkisi olduğunu belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATANDI

Öte yandan jeopolitik risklerin artması da değerli metallerdeki yükselişte etkili oldu. Rusya'nın referandum yolu ile Ukrayna sınırındaki bazı bölgeleri kendine dahil etmesi jeopolitik risklerin yükseldiğine işaret etti.

Kararının ardından ABD’nin Moskova’yı kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alması da gerilimi tırmandırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda güvenli limana olan talep arttı ve altın-gümüş fiyatları yükseldi.

Diğer yandan finansal piyasalardaki risklerin artması da altın fiyatlarını destekledi. Credit Suisse Group ve Deutsche Bank’la ilgili endişelerin artması yatırımcının güvenli liman talebini artırarak değerli metalin fiyatını pozitif etkiledi.

RİSK SÜRÜYOR

Bloomberg’in aktardığına göre, TD Securities emtia stratejisti Bart Melek konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Güçlü verilerin ileride daha agresif bir Fed faiz yoluna işaret etmeye devam etmesi nedeniyle sarı metal ekim ayına risk taşımaya devam edecek” dedi.