Altın fiyatları son 3 haftanın, gümüş fiyatları son 3 ayın zirvesinde
Altın ve gümüş fiyatları, ABD Hazine tahvillerindeki düşüşün ve jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle yükseldi. Gümüş fiyatları dün yüzde 9'a yakın artarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Altın fiyatları, ABD Hazine tahvillerindeki düşüşün faiz artırımına giden başlıca merkez bankalarının baskısını dengelemesiyle üç haftanın zirvesine yükseldi. Gümüş fiyatları ise dün yüzde 9’a yakın artarken son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.
İki haftalık aradan sonra geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan ons altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte dolar endeksindeki güç kaybı etkili oldu. Tahvil faizlerinin küresel anlamda geri çekilmesi ile gerçekleşen hızlı yükseliş altın fiyatlarını destekledi.
Öte yandan gümüş de talebin artmasıyla birlikte altı haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Gümüş fiyatı dün neredeyse yüzde 9 arttı. Uzmanlar gümüşteki yükselişte güvenli liman endişesi ile birlikte ABD’deki zayıf imalat faaliyeti verilerinin etkisi olduğunu belirtti.
JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATANDI
Öte yandan jeopolitik risklerin artması da değerli metallerdeki yükselişte etkili oldu. Rusya'nın referandum yolu ile Ukrayna sınırındaki bazı bölgeleri kendine dahil etmesi jeopolitik risklerin yükseldiğine işaret etti.
Kararının ardından ABD’nin Moskova’yı kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alması da gerilimi tırmandırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda güvenli limana olan talep arttı ve altın-gümüş fiyatları yükseldi.
Diğer yandan finansal piyasalardaki risklerin artması da altın fiyatlarını destekledi. Credit Suisse Group ve Deutsche Bank’la ilgili endişelerin artması yatırımcının güvenli liman talebini artırarak değerli metalin fiyatını pozitif etkiledi.
RİSK SÜRÜYOR
Bloomberg’in aktardığına göre, TD Securities emtia stratejisti Bart Melek konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Güçlü verilerin ileride daha agresif bir Fed faiz yoluna işaret etmeye devam etmesi nedeniyle sarı metal ekim ayına risk taşımaya devam edecek” dedi.
Yatırımcılar merkez bankası para politikasının seyri hakkında daha fazla ipucu için cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerini takip edecek. Bu beklenti altının önümüzdeki süreçte oynak bir seyir izleyebileceğini gösteriyor. Uzmanlar verilerin güçlü gelmesinin altın için negatif etki doğurabileceğini belirtti.
‘HAFTALIK KAPANIŞ KRİTİK’
İktisatbank Günlük Bülten’deki altın ve gümüş yorumunda ise değerli metallerdeki yükselişin bu hafta sürebileceği belirtildi. Uzmanlar değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:
“Günlerdir artan jeopolitik riskler ile pusuda bekleyen altın, dün 1685 dolar seviyesinde bulunan teknik direnç seviyesinin üzerine yükseldi. Haftalık kapanış müsade ederse, daha da yukarıda 1760 dolar seviyesi radar menziline girebilir.
Gümüş tek bir günde yüzde 9 artarak küresel risk iştahındaki toparlanmayı teyit etti. Pandemi dönemi dibi olan 11,6 dolar ile sonrasında tepe olan 30 doların yüzde 50 düzeltme seviyesi 20,8 dolara tekabül ediyor. Seviyenin üzerinde olası bir haftalık kapanış, daha da yukarıda 22 dolar seviyesine doğru bir atağın önünü açabilir”
ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM
Dün ons altın 1680 doların üzerini görmesi nedeniyle dolar/TL’deki yüksek seyrin de etkisiyle gram altında, 1000 TL üzeri fiyatlamalar gerçekleşmeye başladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 yükselişle 1708 doları görerek 13 Eylül’den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Altında hafta başından bu yana yükseliş yüzde 4’e yaklaştı.
Kapalıçarşı’da altının gramı 1020 TL’den işlem görürken çeyrek altın 1612 TL alış ve 1648 TL satış, Cumhuriyet altını 6 bin 685 TL alış ve 6 bin 786 TL satış seviyesi ile işlem gördü.
Gümüş ise haftanın ilk işlem gününde yüzde 8,6 artarken bugün dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 artışla ons başına 20,96 dolar seviyesinden işlem gördü.