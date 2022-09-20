Altın fiyatlarında gözler kritik Fed kararında olacak

Altın fiyatları Fed'in enflasyonu dizginlemek için keskin faiz artıracağı beklentisiyle bugün de güçlü dolar baskısı nedeniyle düşüşünü sürdürdü.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasıyla son haftalardaki düşük seyrini sürdürdü. Bugün altının ons fiyatı önceki kapanışının 0,3 altında 1674 dolardan işlem gördü.

Fed’in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed’in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 16 düzeyinde bulunuyor. Fed’in sert faiz artışları doları güçlendirdiği için herhangi bir faiz getirisi olmayan altının elde tutma maliyetini artırıyor. Bu da altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

KRİTİK FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

İntegral Yatırım Forex ve VİOP Bülteni’nde Fed toplantısına kadar ons altında bekleyiş havası hakim olabileceği belirtilirken uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dolayısıyla yarın 21.00'deki Fed kararı ve 21.30'da Fed Başkanı Powell konuşmasında dikkatli olunmasında fayda var. Fed'in şahin duruşunu korumasını bekliyoruz. Buna karşın ekstra şahin olunması halinde piyasada ekstra bir dolar baskısı görebiliriz.

Bu da ons altının 1660 seviyesinin altında sert satışların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Buna karşın Fed'in daha sakin karşılanması halinde 1680 seviyesinin üzerine yerleşilip yerleşilmeyeceğini izleyeceğiz.”

ALTINCILIK SEKTÖRÜ İYİMSER

Altın piyasasındaki kötümser seyre rağmen madencilik sektöründe faaliyet yürütenlerin iyimser tahminleri dikkat çekti. Madenciler, yatırımcılar ve bankacıların yıllık buluşması olan Denver Altın Forumu’nda 10 katılımcının katıldığı bir ankette yapılan ortalama tahminde altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 1806,10 dolara ulaşabileceği belirtildi. Bu tahmin mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 8 üzerinde.

Dünya Altın Konseyi’nden Joseph Cavatoni konu ile ilgili bir röportajda, “Elde altın tutan merkez bankaları ve diğer altın sahiplerinin yatırımlarını görmeye devam edeceksiniz. Ayrıca jeopolitik riskler altını her yatırımcının aklında tutacak” dedi.

Kanada merkezli altın şirketi Yamana Gold İcra Kurulu Başkanı Peter Marrone ise Bloomberg Televizyonu’na verdiği röportajında, “Makroekonomik ve jeopolitik belirsizliğin olduğu bir dönemde altın güvenlik amaçlı bir varlık” dedi. Öte yandan Çin uzun süredir Covid kısıtlamalarında olduğunu hatırlatan Marrone, “buradan çıkıldıkça tekrar güçlü fiyatlar göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, öğleden önce önceki kapanışının 0,3 altında 1670 dolardan işlem gördü.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 984 liradan tamamlamıştı. Gram altın fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa paralel olarak 985 TL’den işlem gördü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1 bin 636 TL alış ve 1653 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını da 6 bin 521 TL alış ve 6 bin 586 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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