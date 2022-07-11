Altın fiyatlarında güçlü dolar baskısı

Uzmanlar dolar endeksindeki tarihi yükselişin altın üstünde baskı yaratmaya devam edeceğini ve değerli madenin fiyatındaki olası bir toparlanmanın muhtemelen geçici olacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD dolarının yükselerek külçe altın talebi üzerinde baskı oluşturması ve değerli madenin geçen hafta son 9 ayın en düşük seviyesine yaklaşmasının ardından altın fiyatları haftanın ilk gününde düşüş gösterdi.

Spot altın fiyatı bugün ons başına 1736 dolardan işlem görerek hafif düşüş yaşadı.

Gram altın fiyatıysa bugünkü kur artışı nedeniyle yaklaşık 970 TL seviyesine geldi.

Cuma günkü gevşemenin ardından dolar endeksi güçlü bir şekilde toparlandı ve sabah seansında psikolojik 107 seviyesini yeniden yakaladı ve 20 yılın zirvesine yakın seyretti.

‘TOPARLANMA MUHTEMELEN GEÇİCİ OLUR'

Emtia piyasası uzmanlarına göre sarı metal fiyatındaki bu düşüş esasen külçe altın talebi üzerinde baskı yaratan yükselen dolar endeksinden kaynaklanıyor. Dolar endeksi cuma günü ulaştığı 20 yılın en yüksek seviyesine geri dönerek alıcıların altından uzak durmasına neden oldu.

Reuters'ın haberine göre İngiltere merkezli finans şirketi City Index'in üst düzey piyasa analisti Matt Simpson, “Altın fiyatları ons başına 1753 doların altında kalırken değerli madenin 1720 dolar seviyesinin altına düşmesi ihtimal dahilinde görünüyor” dedi.

Simpson aşağı yönlü eğilimi göz önünde bulundurarak olası bir toparlanmanın muhtemelen geçici olacağını söyledi.

Hindistan merkezli finans şirketi Religare Broking'in emtia ve döviz araştırması biriminin yöneticilerinden Sugandha Sachdeva ise dolar endeksinin altının değerini belirleyecek birincil unsur olduğunu söyledi. Sachdeva'ya göre rallide olası bir soluklanma altın fiyatları için toparlanma anlamına gelebilir.

FIRSAT MALİYETİ ARTIYOR

Bununla birlikte Sachdeva, ABD ve müttefikleri Rus petrolünün fiyatını varil başına 40 ila 60 dolar arasında sınırlandırma önerisini tartışırken ham petrol fiyatlarının da altının değerini belirleyebilecek faktörler arasında olduğunu söyledi.

Eylülden bu yana en düşük seviyelere gerileyen altın cuma günü üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatmıştı.

Yüksek faiz oranları ve tahvil getirileri kazanç sağlamayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

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