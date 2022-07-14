Altın fiyatlarında ‘güçlü dolar’ baskısı sürüyor

Altın fiyatları, yüksek enflasyon verilerinin Fed'in faiz artışlarını hızlandıracağına dönük beklentileri artırması nedeniyle gerilemeye devam etti.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon ile mücadele için beklenenden daha büyük bir faiz artırımına gidebileceği endişeleriyle geriledi. Güçlü gelen enflasyon verileri, küresel resesyon endişelerini de artırırken dolar endeksinin güçlü seyrinin korumasıyla ons altın üzerindeki baskı devam etti.

Dün açıklanan ABD tüketici enflasyonu verileri tüketici fiyatları endeksinin geçen ay yüzde 9,1 yükseldiğine işaret etti. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD enflasyonu, Fed’in fiyat artışlarına karşılık olarak daha agresif faiz artırımlarına gideceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Altın dün açıklanan veri sonrası ivme kaybını sürdürdü ve spot piyasada ons başına 1707 dolar seviyesine kadar geriledi. Sonrasında 1720 dolar seviyelerinin altına yerleşen değerli metalde bugün günlük düşüş yüzde 1’i aştı.

DOLAR GÜÇLENİYOR

Veriler, Fed’in ay sonunda düzenlenecek politika toplantısında beklenen 75 baz puanlık artırımı yerine 100 puanlık devasa bir faiz artırımına gidebileceği yönünde kaygılara neden oldu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic dün 100 baz puanlık faiz artışına ilişkin bir soruya “Her şey mümkün” yanıtını verdi.

Fed’in faiz artışlarına ilişkin beklentiler doları güçlendirirken, aynı zamanda küresel resesyon endişelerini de tetikledi. Dolar endeksi bugün 108,647 seviyesini görerek 20 yılın zirvesini yeniledi.

PİYASADAKİ GELİŞMELER ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Dolardaki artış ve bunun süreceğine ilişkin beklentiler herhangi bir faiz getirisi olmayan altın fiyatlarını da etkilemeye devam etti. Bununla birlikte ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin artması da altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Fed’in faiz artışlarını hızlı bir şekilde sürdüreceğine ilişkin beklentiler, doların güçleneceğine dönük sinyallerin artmasına ve bu da altın piyasasının satıcılı seyretmesine neden oluyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın spot piyasada öğle saatlerinde ons başına 1716 dolar seviyelerinde işlem gördü. Böylece ons altında günlük kayıp yüzde 1’i aşmış oldu. Altın vadeli işlemleri ise 1713 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Gram altın öğlen saatlerinde Dolar/TL’nin 17,50 seviyelerine tırmanmasının etkisiyle 965 TL’den işlem görürken çeyrek altın 1605 TL alış ve 1626 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını 6 bin 393 TL alış ve 6 bin 474 TL satış fiyatlarıyla işlem gördü.

Peki altın fiyatları 1700 seviyesini kırıp aşağı yönlü hareketine devam mı edecek yoksa 1800’lü seviyelerine tekrar yükselecek mi? Uzmanlar piyasanın mevcut durumunda oynaklığın yüksek olacağı ve belirli seviyelerin altındaki harekette kritik olduğu görüşünde.

BU SEVİYELER KRİTİK

Ahlatcı Yatırım’ın günlük bilgilendirme notunda altının güçlü destek seviyesi olan 1725 doların üzerinde kaldığı sürece 1745 dolar seviyesi tekrardan görülebileceği belirtildi.

FXStreet uzman analisti Dhwani Mehta ise altın fiyatlarında dün yaşanan hareketlilliğin 1700 dolar seviyesinin altını test etmenin önünü açtığını belirtti. Mehta ayrıca “1737 dolarla günlük zirvelerin üzerinde yaşanacak bir kırılma 1750 dolarlık psikolojik seviyeye doğru yeni bir yükseliş başlatabilir” yorumunda bulundu.

‘1800 DOLARIN ALTINDA KALIR’

Tacirler Yatırım Global Piyasalar Bülteni’nde yer alan altın yorumunda ise uzmanlar ons altının kısa vadede 1800 dolar seviyesi altına kalmaya devam edebileceğini belirtti. Günlük bilgi notunda şu ifadeler kullanıldı:

“Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdiği sert düşüş hareketi ile birlikte Mart 2021'den bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini aşağı yönlü kıran altında teknik göstergeler, trend kırılmasının ardından kısa vadeli risklerin aşağı yönlü evrildiğinin ve fiyatların kısa vadede 1800 dolar seviyesi altında kalabileceğinin sinyalini veriyor.

Dolayısıyla, teknik göstergelerin işaret ettiği üzere ons altının kısa vadede 1800 dolar seviyesi altına kalmaya devam edebileceği görüşündeyiz.

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