Altın fiyatlarını faiz çarptı

Altın fiyatları merkez bankalarının faiz artışlarıyla iki yılı aşkın dönemin en düşük seviyesine geriledi. Ons altında günlük düşüş yüzde 1,5'i aştı. Dolar 20 yılın zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonu frenlemek üzere aldıkları faiz artışı kararları sonrasında sert geriledi.

Reel faizlerin yükselmesi altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Altının ons fiyatı bugün 1641 dolarla iki yılı aşan bir sürenin en düşük seviyesini gördü.

Günlük düşüş altında yüzde 1,5’i, gümüşte ve platinde yüzde 3’ü, paladyumda yüzde 4’ü aştı.

Gram altın da dolar/TL’deki yükselişe rağmen 971 TL’ye kadar geriledi.

‘DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİ ÇOK MUHTEMEL’

Commtrendz Risk Yönetimi Hizmetleri direktörü Gnanasekar Thiagarajan, “Altını elde tuttmayı daha maliyetli hale getiren parasal sıkılaşma nedeniyle altındaki düşüşün devam etmesi çok muhtemel” dedi.

Öte yandan Thiagarajan, resesyon korkuları ve Rusya-Ukrayna çatışmasındaki bir şiddetlenmenin altın fiyatlarını destekleyeceğini vurguladı.

75 baz puanlık faiz artışı yapan ve faiz artışlarına devam edeceği mesajı veren ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ardından bu hafta İsviçre, Norveç ve İngiltere merkez bankaları da enflasyonu frenlemek üzere faiz artışlarına gitmişti.

Bloomberg, dolar cinsi fiyatlanan ons altın fiyatlarının dolar endeksi ve faiz artışlarıyla negatif korelasyona sahip olduğuna işaret etti.

DOLAR 20 YILIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi Fed’in 75 baz puanlık faiz artışı ve Avrupa’da etkisini gösteren enerji krizinin Euro’yu aşağı çekmesiyle ABD doları 20 yılın yeni zirvesini gördü.

ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısında değerini gösteren dolar endeksinde bugün 112,3 seviyesi görüldü. Endekste bir yıllık yükseliş yüzde 20’yi aştı.

Euro/dolar paritesi bugün 0,9737 ile 20 yılın dibini görürken, Sterlin/dolar paritesi de bugün 1,1021 ile 1985 sonrasındaki 37 yılın dibini gördü.