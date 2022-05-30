Altın, gümüş, borsa ve dövizde yeni haftada bu gelişmeler izlenecek

Yatırımcılar içeride büyüme ve enflasyon gelişmelerini, küresel piyasalarda ise merkez bankalarının faiz artırımlarının devamına ilişkin ipuçlarını izleyecek. İşte uzmanların altın, gümüş, borsa ve döviz yorumları...

Sozcu.com.tr

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TL üç hafta içinde neredeyse yüzde 10 değer kaybı yaşayarak Aralık kur krizden bu yana ilk defa 16,5 seviyesine yaklaştı. Sonrasında kur sınırlı gerileyerek 16,5 altında denge arayışına geldi.

İç piyasada yarın yılın ilk çeyrek büyüme rakamı, cuma günü ise mayıs ayı enflasyon rakamları yakından izlenecek.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki keskin yükseliş ve TL’de son dönemde artan değer kaybına rağmen geçen hafta para politikasında değişiklik yapmazken piyasa enflasyondaki yükselişin devamına kesin gözüyle bakıyor.

Küresel piyasada ise yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ve temmuzdaki iki toplantısında keskin faiz artırımlarına gitmesinin ardından, sıkılaştırma politikasını yavaşlatabileceği yönünde ipuçlarını fiyatlamaya başladı.

Önümüzdeki hafta yayımlanacak olan bir dizi verinin küresel ekonomik görünüm, ABD’de faiz artırımları ve dolara dair ipuçları vermesi bekleniyor. ABD piyasaları tatil dolayısıyla işlem görmeyecek. Çin'in pandemiye ilişkin önlemlerinin gevşetilmesi de piyasaların takibinde.

BORSA

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü düşüşle tamamlayan Borsa, güne yükselişle başladı. İntegral Yatırım’ın günlük borsa yorumu şöyle:

“Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan BİST100, öğleden sonra gelen satışlarla zayıfladı ve günü düşüşle tamamladı. Endekste teknik anlamda ortalamaların üzerinde seyir sürüyor. Ancak tam manasıyla güçlenmeden bahsetmek için erken. 2406 üzerinde seyir sürdükçe kısa vadeli pozisyonlar korunabilir ancak bu seviye altına sarkmalarda temkinli olmakta fayda var. Yükselişin devamında ise 2480 ve 2500 dirençleri izlenecek.”

DOLAR

Dolar/TL yeni haftaya 16,30 seviyelerinin üzerinde başladı. Ahlatcı Yatırım’ın Dolar/TL yorumu şöyle oldu:

“Kur geçen hafta kapanışına doğru 16,15TL seviyelerine kadar geri çekilme yaşamasına rağmen piyasaya gelen haber ve açıklamalara bakıldığında yeni bir enflasyon korumalı ürün düşünülmediği anlaşıldığından sonra bu haftaya tekrar 16,30TL seviyelerinden başladı.

Bugün ABD piyasaları tatil nedeni ile kapalı. Yurt içi piyasalarda ise veri akışı zayıf, petrol fiyatları tekrar 120 dolar seviyelerini görürken risk iştahı Cuma günü olduğu gibi olumlu gözükmeye devam ediyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,45 ve 16,55 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 16,32 ve 16,20 TL destek seviyeleri takip edilebilir.”

EURO

Euro/TL haftaya 17,50’nin üzerinde başlarken Alan Yatırım’ın Euro yorumu şöyle oldu:

“Türk Lirası, savaş ve enflasyonist baskıların gölgesinde parite yukarı yönlü hareketine uzun bir süre sonra tekrardan başlamıştır. Sabah saatlerinde parite 17.51 TL seviyelerinde seyretmektedir.

Euro, Türk Lirası karşısında günü yüzde 0,81 değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 17,5600 ve 17,7300'de, destek seviyeleri ise 17,3900 ve 17.2300'de bulunmaktadır.”

ONS ALTIN

Altın spot piyasada haftaya yükselişle başlarken sabah saatlerinde ons başına 1860 doların üzerinde işlem gördü.

A1 Capital’in ons altın yorumu şöyle:

“Ons/Altın'da hafta içinde etkili olan satışlar karşılanırken, Cuma günü yüzde 0,17 değer kazanımı ile 1853,86 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Satışların karşılanmış olması pozitif havayı destekliyor. Haftanın ilk işlem gününde pozitif havanın devamını görebiliriz. 1877 dolar direncinin kırılması hareketlere tekrar ivme kazandıracaktır.

Bu direncinin kırılması durumunda ise 1916 seviyesi üst dirençler olarak takip edilebilir.”

GRAM ALTIN

Gram altın haftaya yükselişle başlarken 980 TL seviyesine yakın seyretti.

Ahlatcı Yatırım’ın gram altın yorumu şöyle oldu:

“Gram altın geçtiğimiz Cuma günü bir önceki gün olduğu gibi kurda yaşanan geri çekilme ile 965TL seviyelerine kadar geriledi. Cuma akşamı Moody's Türkiye değerlendirmesi yapmaması ve özellikle enflasyon korumalı yeni ürün için gelen açıklamaların şimdilik olmayacağı anlaşılması ile birlikte kurda yaşanan yükseliş 975TL üzerinde haftalık başlangıca neden oluyor.

Bugün ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı aynı zamanda ons altında yükselişin kurla birlikte sınırlı da olsa devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 995 dolar direnç; 965 ve 955 dolar ise destek olarak takip edilebilir.”

GÜMÜŞ

Tacirler Yatırım’ın gümüş yorumu şöyle:

“Haftanın son işlem gününde 21,94 dolar – 22,45 dolar seviyeleri arasında işlem gören gümüş, günü 22,11 dolar seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 22,26 dolar seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünümü incelediğimizde göstergelerin kısa vadeye ilişkin 21 dolar – 23 dolar bandını ön plana çıkardıklarını görmekteyiz. Ara destek seviyeleri olarak 21,85 dolar, 21,50 dolar ve 21,25 dolar seviyeleri ön plana çıkarken, 23 dolar seviyesi öncesinde ise 22,35 dolar ve 22,68 dolar dirençleri yer alıyor.

Bu noktada gümüşün haftalık grafiğinde Ağustos 2020'den bu yana bu kanal içerisinde hareket ettiğini orta – uzun vadeli görünümün yukarı yönlü olduğunu belirtmemizde fayda var. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 21 dolar seviyesi altında kalıcı bir hareket görülmediği müddetçe kısa vadeli yükseliş potansiyelinde bir bozulma olmasını beklemeyiz.”

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