Finans
Abone Ol

Altın güne yükselişle başladı

ABD Merkez Bankası'nın eylüldeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında dalgalanma yarattığı belirtildi. Yurt içinde ise altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.019 liradan işlem görüyor.

Yayınlanma: 11:33 - 24 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Altın güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.019 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.018,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.019 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.825 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.750 dolardan işlem görüyor.

PARA POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİK ETKİLİ

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylüldeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında dalgalanmaya neden olduğunu söyledi.

Bugün veri gündeminde ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylülde 50 ve 75 baz puanlık artış ihtimallerinin eşit olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)

Motorine zam geliyor İlginizi Çekebilir Motorine zam geliyor Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? İşte son uzman yorumları... İlginizi Çekebilir Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? İşte son uzman yorumları... Uzmanından altın tahmini: Ons başına 2 bin doların üstüne çıkabilir İlginizi Çekebilir Uzmanından altın tahmini: Ons başına 2 bin doların üstüne çıkabilir Banka hisselerinde sert yükseliş İlginizi Çekebilir Banka hisselerinde sert yükseliş
ABD Altın banka benzin çeyrek altın Cumhuriyet Cumhuriyet altını Dolar Ekonomi FED istanbul Merkez Bankası para zam