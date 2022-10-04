Altın sevkiyatı Türkiye’ye kayıyor

Altın tedarikçisi büyük bankalar, altın sevkiyatını fiyatların daha yüksek olduğu Çin ve Türkiye pazarına kaydırırken, talebin yükseldiği festival döneminin yaklaşmasına rağmen Hindistan'a olan sevkiyatı azalttı.

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Üç banka yetkilisi ve iki altın saklama kuruluşu yetkilisi tarafından Reuters’a verilen bilgiye göre, Çin ve Türkiye’de altının fiyatı Hindistan’a kıyasla oldukça yüksek seyrediyor.

Altın ithalatının keskin şekilde arttığı Türkiye’de altının fiyatı uluslararası fiyatlara kıyasla ons başına 80 dolara varan düzeyde yüksek seyrederken, Çin’de fiyat farkı 20 ile 45 dolar arasında değişiyor. Hindistan’da ise fark geçen yılki dört dolar düzeyinden bu yıl iki dolara kadar indi.

Hindistan’ın başlıca altın tedarikçileri olan ICBC Standard Bank, JPMorgan ve Standard Chartered genellikle Hindistan’da talebin kuvvetlendiği festivaller öncesinde altın ithalatını artırıp bu altınları kasalarda stokluyor. Ancak kaynaklar, bu yıl kasalarda geçen yılkinin onda birinden daha az miktarda altın bulunuyor.

“ŞU ANDA ÇİN VE TÜRKİYE ÇOK YÜKSEK FİYAT VERİYOR”

Altın tedarikçi bankalardan birinde çalışan bir kaynak, “Bankalar nerede fiyat yüksekse oraya giderler. Şu anda Çin ve Türkiye çok yüksek fiyat veriyor” dedi.

JPMorgan, ICBC ve Standard Chartered sorulara yanıt vermedi.