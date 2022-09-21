Altın fiyatlarında Putin yükselişi

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrasında altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 985 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 980 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 985 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.615 lira, Cumhuriyet altını da 6.600 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,7 azalışla günü 1.665 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının 0,4 üzerinde 1.672 dolardan işlem görüyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

PUTİN KONUŞTU, RİSKLER ARTTI

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Analistler, Putin’in açıklamalarının küresel ölçekte risk algısını artırdığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)

İlginizi Çekebilir Putin, Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti

İlginizi Çekebilir Kısmi seferberlik nedir, kısmi seferberlik ilan edilmesi ne demek?