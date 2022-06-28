Avrupa Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz mesajı: Enflasyon artarsa hızlanabiliriz

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde orta vadeli enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda faiz artışlarında hızlanabileceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Portekiz’deki bir bankacılık forumunda konuştu.

Lagarde ECB’nin temmuzda gerçekleştirmeye hazırlandığı 25 baz puanlık faiz artışına ilişkin söylemini yinelerken orta vadeli enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda hızlanabileceklerini söyledi.

Euro Bölgesi’nde nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1’e yükselmişti. ECB ise temmuzda 25 baz puanla faiz artışlarına başlayabileceklerini söylemişti. ECB’nin politika faizi şuanda yüzde 0 seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYONDA BELİRSİZLİK

Enerji ve gıda şoklarının büyüklüğünün enflasyonda belirsizlik yarattığını ifade eden Lagarde, “Enflasyon 2024’te yavaşça da olsa orta vadeli hedefimize yaklaşacaktır. Bu şokların büyüklüğü ve karmaşıklığı belirsizliğe neden oluyor” dedi.

Neredeyse tüketim sepetindeki maddelerin dörtte birinde büyük artış olduğunu belirten Lagarde işgücü piyasası ile ilgili şunları söyledi:

“Bu yalnızca yüksek ithalat fiyatlarını yansıtmıyor. Enflasyon hizmetlerde de etkili oluyor. Euro bölgesindeki işsizlik rekor düşük seviyede. İşçi talebi de güçlü. Son tahminimizde ücret büyümesinin yüzde 4’ün üzerinde olduğunu görüyoruz.”

‘ARZ ŞOKLARI SÜREBİLİR’

Lagarde enflasyon görünümüne ilişkin, “Bu faktörler bir araya geldiğinde çekirdek enflasyonun yüzde 2,3 olmasını bekliyoruz. Ekonomiyi vuran arz şokları biraz daha uzun sürebilir. Enerji ve emtia fiyat görünümü hâlâ bilinmezlerle dolu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının biteceğine dair bir işaret görmediklerini belirterek, “Tedarik tarafında kesinti olabilir. Bu da enerji fiyatlarını yukarı çıkarabilir. Bu da enflasyona doğrudan etki edebilir. Enflasyon şokları ise büyümeyi etkiliyor” dedi.

FAİZ MESAJI: DAHA HIZLI HAREKET ETMEYE HAZIRIZ

Lagarde ECB’nin politika faizinde gerçekleştirmeyi planladığı artışlara ilişkin ise şunları söyledi:

“Genel görünüme göre normalleşme süreci para politikamızda kararlı ve sürdürülebilir şekilde devam edecek. Daha önce de belirttiğim üzere uygun para politikası tutumu hem kademeli olmalı hem de seçenekleri önünde tutabilmeli. Eğer daha yüksek enflasyonun beklentileri tehdit ettiğini görürsek teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekeriz.

Net varlık alımlarını bitireceğiz ve faizimizi 25 baz puan artıracağız demiştik. Orta vadeli enflasyon görünümü kötüleşirse faizi eylülde bir kez daha artırabiliriz demiştik. Bu veriye bağlı olmaktır. Veriler gerektirirse daha da hızlı hareket etmeye hazırız. Kademeli ama sürdürülebilir bir patikada ilerleyeceğiz.”

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