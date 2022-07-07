Avrupa Merkez Bankası tutanakları: Enflasyon inatçı hâle gelebilir

Avrupa Merkez Bankası yöneticileri, temmuzda daha büyük faiz artırımına açık kapı bırakılması gerektiğini tartışırken toplantı tutanaklarında politika yapıcıların kalıcı enflasyondan endişe ettiği görüldü.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin Amsterdam’da gerçekleştirdiği haziran ayı politika toplantısının tutanaklarına göre, politika yapıcıların kalıcı enflasyondan endişe ettiği belirtildi.

ECB yetkilileri, geçen ayki para politikası toplantısında Temmuz ayında daha önce belirlediklerinden daha büyük bir faiz artırımı yapma olasılığını değerlendirirken, ilerleyen aylarda daha büyük çaplı faiz artırımına kapıyı açık bıraktı.

KADEMELİ SIKILAŞMA

Yüksek enflasyonun inatçı hale geleceği endişesiyle ECB yetkilileri 8-9 Haziran’da gerçekleşen para politikası toplantısında Temmuz’da faizleri 25 baz puan artırma, eylülde olasılıkla daha büyük bir faiz artırımına gitme ve sonraki aylarda para politikasını kademeli olarak sıkılaştırma konusunda mutabık kaldı.

ECB yöneticileri bu ılımlı artışın yüksek ekonomik belirsizliğin olduğu bir ortamda daha düzenli bir piyasa tepkisine yol açacağını savundu.

‘YÜKSEK FAİZ KAPISINI AÇIK BIRAKALIM’ DİYENLER OLDU

Bununla birlikte bazı politika yapıcılar, ECB’nin 25 baz puanlık bir artışa “koşulsuz bir taahhüt” vermemesi gerektiğini söyleyerek, temmuz ayında “daha büyük bir faiz artışı için kapıyı açık tutalım” görüşünü savundu. Ancak toplantıdaki bu görüş ağır basmazken bunun yerine eylül toplantısında daha büyük bir artışa işaret edilmesi fikri kabul gördü.

ECB ayrıca 15 Haziran’da yapılan olağanüstü toplantının tutanaklarını ise açıklamayacağını duyurdu. 8-9 Haziran’daki toplantıda alınan kararlardan bazıları 15 Haziran’daki acil durum toplantısında geçersiz kılınmıştı.

FED’DEN ENFLASYON VURGUSU

ECB dışında pek çok merkez bankası geçtiğimiz aylarda faiz artırırken ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da adımlarını hızlandırması bekleniyor. Fed son toplantısının tutanaklarını dün kamuoyuna açıklanmıştı.

Geçtiğimiz ay politika faizini 75 baz puan artıran Fed üyelerinin bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 50 veya 75 baz puan artırma yönünde fikir belirttiği görüldü. Tutanaklara göre komite, yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul etti.

Toplantıda rekor fiyat artışlarının ve enflasyonun hafifletilmesinin zaman alabileceğine ilişkin görüşler ağır bastı.