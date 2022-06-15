Avrupa Merkez Bankası’ndan olağanüstü toplantı kararı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri belirleyen yönetim kurulu, bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri belirleyen yönetim kurulu, bugün tahvil piyasalarında son günlerde görülen satışları değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yapacak.

Açıklama ECB sözcüsü tarafından yapıldı.

TAHVİL GETİRİLERİ KESKİN YÜKSELDİ

ECB’nin geçen hafta bir dizi faiz artırımı gerçekleştirileceği yönünde taahhütte bulunmasının ardından tahvil getirileri keskin şekilde yükseldi.

Almanya ile başta İtalya olmak üzere, borç sahibi güneyli ülkelerin tahvil getirileri arasındaki fark iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.

ECB sözcüsü “Yönetim Kurulu bugün mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yapacak” dedi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Euro yükseliyor: Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda