Avrupa Merkez Bankası’ndan temmuz ve eylül sinyali
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin temmuzda politika faizini 25 baz puan artırmayı, eylülde de tekrar artırıma gitmeyi planladığını belirtti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi ülkelerinin borçlanma maliyetlerinin birbirinden ayrışmasının önüne geçmeye çalışan merkez bankasının bu yaz iki kere faiz artırımına gitme planında değişiklik olmadığını ifade etti.
Lagarde, ECB’nin temmuzda politika faizini 25 baz puan artırmayı, eylülde de tekrar artırıma gitmeyi planladığını belirtti.
‘YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİ’
Lagarde, Avrupa Parlamentosu üyelerine yaptığı açıklamada, “Bu kararlar, orta vadede enflasyonu yüzde 2 hedefimizde istikrara kavuşturmayı sağlamak için gerektiğinde esnek olarak elimizdeki enstrümanları uygun biçimde kullanma sözümüzün altını çiziyor” dedi. (REUTERS)