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Avrupa ve Çin Merkez Bankaları arasındaki SWAP anlaşması uzatıldı

Çin ve Avrupa Merkez Bankası arasında imzalanan 45 milyar dolarlık döviz takas anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.

Yayınlanma: 14:43 - 10 Ekim 2022 Güncellenme:
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Avrupa ve Çin Merkez Bankaları arasındaki SWAP anlaşması uzatıldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (PBoC) arasındaki 45 milyar dolarlık (350 milyar yuan) döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.

ECB’den yapılan açıklamada, Eurosystem açısından bu uzatma anlaşmasının renminbi pazarında aksaklıklar durumunda Euro Bölgesi'ndeki bankaların ani ve geçici likidite sıkıntısının giderilmesine olanak tanıyacağı ve küresel finansal istikrara katkıda bulunacağı belirtildi.

İLK ANLAŞMA 2013’TEYDİ

Uzatmanın Euro Bölgesi ile Çin arasındaki ikili ticaret ve yatırım işbirliğinin derinleştirmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın 8 Ekim 2025'ye uzatıldığı belirtilerek, ECB ve PBoC arasında ilk döviz takas anlaşmasının 2013'te azami 45 milyar Euro olarak imzalandığı, 2016 ve 2019'da 3 yıl daha uzatıldığı hatırlatıldı. (AA)

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