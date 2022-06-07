Avustralya Merkez Bankası’ndan 22 yılın en büyük faiz artırımı
Avustralya Merkez Bankası politika faizinde 50 baz puan ile 22 yılın en büyük artışını yaptı ve politika faizini yüzde 0.85'e çıkardı.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizinde 50 baz puan ile 22 yılın en büyük artışını yaptı ve politika faizini yüzde 0.85’e çıkardı.
Banka, para politikasının daha fazla sıkılaştırılacağına işaret etti.
Yatırımcılar RBA’nın politika faizini 25 ya da 40 baz puan artırmasını bekliyordu.
Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, “Para politikası kurulu önümüzdeki aylar boyunca Avustralya’da parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adım atmayı bekliyor” dedi.
Lowe, gelecek faiz artışlarının büyüklüğü ve zamanlamasının verilere bağlı olacağını ifade etti.
SON 5 HAFTADA İKİNCİ FAİZ ARTIRIMI
Öte yandan banka, son 5 haftada ikinci kez faiz artırımına gitmiş oldu.
RBA, 3 Mayıs’ta 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltmişti.