Avustralya’dan bir faiz artışı daha
Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.35'e çıkardı. Banka, birbirini izleyen dördüncü faiz artışına imza atarken, politika faizini de 7 yılın zirvesine çıkardı.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.35’e yükseltti ve enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırmanın devamına açık kapı bıraktı.
Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğu RBA’nın politika faizini 50 baz puan artırmasını bekliyordu.
ARTIRIMIN BÜYÜKLÜĞÜ ENFLASYONA BAĞLI
RBA eylül para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada enflasyonu yüzde 2-3 seviyelerine indirmekte kararlı olduğunu ifade etti.
RBA, bundan sonraki faiz artırımlarının zamanı ve büyüklüğünün enflasyon ve istihdam piyasasına dair verilere ve tahminlere dayanacağını ifade etti. (REUTERS)