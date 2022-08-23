Banka hisselerinde sert yükseliş

Borsa İstanbul'da bugün bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 7'yi aştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Borsa İstanbul’da bugün BIST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 2’ye yaklaşırken, bankacılık hisselerindeki sert hareket dikkat çekti.

Bankacılık endeksinde günlük yükseliş yüzde 7’yi aşarken, endekste son bir haftalık yükseliş de yüzde 16’yı aştı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen haftaki faiz indirimi öncesinde de bankacılık hisselerinde sert yükseliş görülmüştü.

PARA GİRİŞLERİ VE YAKLAŞAN SEÇİM ETKİLİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, bankacılık hisselerindeki artışın nedenine ilişkin, yaklaşan seçimlere bağlı olarak kurumsal yatırımcıların geri dönmeye başlamalarının ve önemli bir kaynak girişi olmasının etkili olduğuna işaret etti.

Çitilci, “Önemli bir para girişi var. Buna yabancı ya da kurumsal yatırımcı diyebiliriz. Tetikleyici unsurun da seçim kaynaklı bir unsurun bu hareketi tetiklediğini düşünüyorum” dedi.

“Kaynak girişinin Borsa İstanbul tarafında bankacılığa yönelmesinde, üçüncü ve dördüncü çeyrek bilançolarının çok iyi gelecek olması, değerlemelerin hala göreceli ucuz olması gibi faktörler önemli oldu” diyen Çitilci, şöyle devam etti:

“Sonuç olarak nedenleri, ‘kaynak girişi’, ‘seçimlere bağlı olarak kurumsal yatırımcıların geri dönmeye başlamaları’ veya ‘yıl sonuna kadar Türkiye’deki enflasyonun göreceli tepeyi görüp gerileyeceği bir hikayeyi taktik amaçlı satın almaları’ olarak yorumlayabilirim.”

İlginizi Çekebilir Nebati: Kredi faizleri merkez bankası faizine yakınsayacak

İlginizi Çekebilir Tahvil faizlerinde gerileme sürüyor