Bankacılık sektörü yılın ilk 5 ayında kârını önceki yıla göre 5’e katladı

Bankacılık sektörünün net kârı mayıs sonu itibarıyla 132,1 milyar TL'ye yükseldi. Böylece bankalar geçen yılın aynı dönemine göre kârlarını 5'e katladı.

Sozcu.com.tr

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Türk bankalarının 2022’nin ilk 5 ayı için toplam net kârı 132 milyar TL oldu. Gecen yıl aynı dönemde bu rakam 24,7 milyar olarak açıklanmıştı. Böylece bankaların kârları önceki yılın aynı döneminde edilen kârın yaklaşık 5 katına çıkmış oldu.

Bankalar tarafından BDDK’ya raporlanan verilere göre; Mayıs 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 11,3 trilyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 2,1 trilyon TL arttı.

KREDİLERİN YÜZDE 2,6’SI TAKİBE DÖNÜŞTÜ

BDDK, Mayıs 2022 döneminde 2021 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifinin yüzde 22,7, krediler toplamının yüzde 24, menkul değerler toplamının yüzde 25,5 oranında arttığını duyurdu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,61 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 24,1 artışla 6,580 trilyon TL oldu.

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